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Силы ПВО сбили 133 украинских беспилотника над регионами РФ за 12 часов

133 беспилотника ВСУ сбиты российскими силами ПВО над 17 регионами России за 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили 133 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение 12 часов в среду, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дроны киевского режима были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Брянской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тверской и Тульской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краем, Республиками Башкортостан и Калмыкия, акваторией Азовского моря.

Ранее KP.RU сообщал, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в ночь на 1 июля 179 украинских беспилотников над регионами страны.

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