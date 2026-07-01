Силы ПВО сбили 133 украинских беспилотника над регионами РФ за 12 часов

Силы противовоздушной обороны сбили 133 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение 12 часов в среду, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что дроны киевского режима были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Брянской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тверской и Тульской областей. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краем, Республиками Башкортостан и Калмыкия, акваторией Азовского моря.
Ранее KP.RU сообщал, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в ночь на 1 июля 179 украинских беспилотников над регионами страны.