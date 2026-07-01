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IRNA: США согласились разморозить $6 млрд иранских средств

США предоставят Ирану доступ к $6 млрд средств Исламской Республики, хранящихся в Катаре. Деньги могут использоваться для покупки американских товаров. Решение было принято по итогам непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

США предоставят Ирану доступ к $6 млрд средств Исламской Республики, хранящихся в Катаре. Деньги могут использоваться для покупки американских товаров. Решение было принято по итогам непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Было решено, что необходимые товары будут закуплены и предоставлены Ирану в соответствии с заявленными потребностями нашей страны», — сказал собеседник IRNA.

Непрямые переговоры прошли 1 июля в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана. Иранскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, сообщал Reuters. По информации агентства, на встрече обсуждалось в том числе движение судов через Ормузский пролив.

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