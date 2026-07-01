IRNA: США согласились разморозить $6 млрд иранских средств

«Было решено, что необходимые товары будут закуплены и предоставлены Ирану в соответствии с заявленными потребностями нашей страны», — сказал собеседник IRNA.
Непрямые переговоры прошли 1 июля в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана. Иранскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, сообщал Reuters. По информации агентства, на встрече обсуждалось в том числе движение судов через Ормузский пролив.