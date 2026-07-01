IRNA: США согласились разморозить $6 млрд иранских средств

США предоставят Ирану доступ к $6 млрд средств Исламской Республики, хранящихся в Катаре. Деньги могут использоваться для покупки американских товаров. Решение было принято по итогам непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.