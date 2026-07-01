Объективные данные о преступлениях киевского режима начинают доходить до международной общественности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Так омбудсмен прокомментировала ответ верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на ее обращение в связи с террористической атакой ВСУ по Старобельску. Лантратова ранее сообщила, что организация запросила от российской стороне подробности инцидента.
«Это означает то, что наконец-то информация объективная начинает доходить. И я очень надеюсь, что ответ будет честным и справедливым», — заявила омбудсмен.
Напомним, что в ВСУ беспилотниками атаковали общежитие колледжа в Старобельске ЛНР, в результате чего погиб 21 студент. Изначально ООН никак не отреагировала на случившееся, поддерживая принятую Западом антироссийскую политику, однако теперь организация запросила данные от РФ.