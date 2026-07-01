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Лантратова: Данные о преступлениях Украины начинают доходить до общественности

Омбудсмен Лантратова сообщила, что верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение в связи атакой ВСУ по Старобельску.

Источник: Комсомольская правда

Объективные данные о преступлениях киевского режима начинают доходить до международной общественности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Так омбудсмен прокомментировала ответ верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на ее обращение в связи с террористической атакой ВСУ по Старобельску. Лантратова ранее сообщила, что организация запросила от российской стороне подробности инцидента.

«Это означает то, что наконец-то информация объективная начинает доходить. И я очень надеюсь, что ответ будет честным и справедливым», — заявила омбудсмен.

Напомним, что в ВСУ беспилотниками атаковали общежитие колледжа в Старобельске ЛНР, в результате чего погиб 21 студент. Изначально ООН никак не отреагировала на случившееся, поддерживая принятую Западом антироссийскую политику, однако теперь организация запросила данные от РФ.

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