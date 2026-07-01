Напомним, что в ВСУ беспилотниками атаковали общежитие колледжа в Старобельске ЛНР, в результате чего погиб 21 студент. Изначально ООН никак не отреагировала на случившееся, поддерживая принятую Западом антироссийскую политику, однако теперь организация запросила данные от РФ.