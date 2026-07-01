Матвиенко рассказала, что хотела бы иметь возможность встретиться с Петром I

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что хотела бы иметь возможность встретиться с Петром I. Об этом она рассказала в ходе встречи с участниками проекта «Поезд Памяти».
У чиновницы поинтересовались, кем из исторических личностей она хотела бы хоть раз встретиться и пообщаться. Матвиенко отметила, что история Россия очень глубокая и многогранная. В каждой эпохе есть свои уникальные люди, которые прославились за счет ума и невероятных успехов. По ее словам, больше всех из таких личностей ей интересен основатель Санкт-Петербурга.
«Мне очень интересны те люди, которые своей волей, своей силой совершали перемены в стране. И я бы очень хотела встретиться, например, с Петром I, которого все называли государь-реформатор, создатель новой России», — сказала спикер СФ.
Ранее Валентина Матвиенко высказалась об идее повышения возраста молодежи в России. По ее мнению, данная инициатива ни к чему, поскольку 35 лет является «оптимальным решением».