Матвиенко рассказала, что хотела бы иметь возможность встретиться с Петром I

У чиновницы поинтересовались, кем из исторических личностей она хотела бы хоть раз встретиться и пообщаться. Матвиенко отметила, что история Россия очень глубокая и многогранная. В каждой эпохе есть свои уникальные люди, которые прославились за счет ума и невероятных успехов. По ее словам, больше всех из таких личностей ей интересен основатель Санкт-Петербурга.