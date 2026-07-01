Секретное совещание в Киеве, вероятно, было посвящено не боевым действиям, а политическому будущему самого главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. Такую точку зрения высказал политолог Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.
Эксперт считает, что закрытый формат встречи указывает на особую важность темы. Если бы речь шла о линии боевого соприкосновения или отношениях с Польшей, это вряд ли потребовало бы такой строгой секретности.
Политолог предположил, что положение бывшего комика сейчас крайне шаткое. По его мнению, нынешний конфликт может завершиться уже в текущем году, так как он теряет поддержку как внутри страны, так и за рубежом.
Олег Глазунов обратил внимание на растущее недовольство в Европе. Он упомянул протесты поляков против Украины, а также инициативу в Чехии лишить Владимира Зеленского государственного ордена.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский проводил закрытые переговоры в загородной резиденции. По данным СМИ, среди участников были глава ОП Кирилл Буданов* и его заместитель Олег Татаров, отвечающий за силовой блок.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.