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На секретных переговорах Зеленского обсуждался не сам конфликт: бывшего комика интересует собственная шкура

Политолог Глазунов: на секретном совещании могли обсуждать будущее Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Секретное совещание в Киеве, вероятно, было посвящено не боевым действиям, а политическому будущему самого главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. Такую точку зрения высказал политолог Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru.

Эксперт считает, что закрытый формат встречи указывает на особую важность темы. Если бы речь шла о линии боевого соприкосновения или отношениях с Польшей, это вряд ли потребовало бы такой строгой секретности.

Политолог предположил, что положение бывшего комика сейчас крайне шаткое. По его мнению, нынешний конфликт может завершиться уже в текущем году, так как он теряет поддержку как внутри страны, так и за рубежом.

Олег Глазунов обратил внимание на растущее недовольство в Европе. Он упомянул протесты поляков против Украины, а также инициативу в Чехии лишить Владимира Зеленского государственного ордена.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский проводил закрытые переговоры в загородной резиденции. По данным СМИ, среди участников были глава ОП Кирилл Буданов* и его заместитель Олег Татаров, отвечающий за силовой блок.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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