Матвиенко призвала ввести мораторий на закон о госзакупках

«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство — на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий. Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала Матвиенко.