Матвиенко призвала ввести мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рекомендовала временно приостановить действие закона о госзакупках, чтобы облегчить принятие решений. По словам Матвиенко, о чем она сказала в интервью ТАСС, закон «О контрактной системе» (44-ФЗ) негативно сказывается на экономическом развитии.
«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство — на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий. Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала Матвиенко.
Матвиенко заявила, что упрощение процедур принятия решений по некоторым вопросам ускорит процесс. При этом контроль со стороны правоохранителей останется, чтобы выявлять недобросовестных государственных служащих. Матвиенко также отметила, что закон был принят в подходящее время в рамках антикоррупционной кампании.
Ранее KP.RU сообщил, что в России могут ввести национальный режим госзакупок, требующий от госучреждений и госкомпаний закупать гранит, стекло и керамику российского производства или стран ЕАЭС.