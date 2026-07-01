Дмитрий Медведев примет участие в прощании с экс-лидером Ирана

Как ранее уведомили иранские власти, прощание с бывшим верховным лидером и его похороны запланированы на период с 4 по 9 июля. Согласно информации, в Тегеране траурные мероприятия и похоронная процессия пройдут с 4 по 6 июля, в Куме — 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела — 8 июля, а погребение в Мешхеде состоится 9 июля.