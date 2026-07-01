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Дмитрий Медведев примет участие в прощании с экс-лидером Ирана

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в Тегеране ожидают прибытия заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Источник: РИА "Новости"

«Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, примет участие в церемонии похорон лидера-мученика в Тегеране», — приводит его слова агентство ISNA.

Как ранее уведомили иранские власти, прощание с бывшим верховным лидером и его похороны запланированы на период с 4 по 9 июля. Согласно информации, в Тегеране траурные мероприятия и похоронная процессия пройдут с 4 по 6 июля, в Куме — 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела — 8 июля, а погребение в Мешхеде состоится 9 июля.

Отдельная официальная церемония с участием глав государств, высокопоставленных лиц и иностранных делегаций пройдет в Тегеране 3 июля.

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