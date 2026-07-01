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Уитакер анонсировал заявления по Украине на саммите НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что альянс на саммите в Анкаре 7—8 июля объявит о долгосрочных устойчивых обязательствах по поддержке Украины.

Источник: Reuters

Как заявил дипломат на брифинге для журналистов, «вам следует ожидать долгосрочных устойчивых обязательств по поддержке Украины, которые помогут ей продолжать вести боевые действия. И в то же время по сигнализированию России о том, что этой войне следует завершиться». Уитэкер не стал раскрывать детали этих планов.

Американский постпред заверил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться мирного урегулирования на Украине. При этом, по его утверждению, к заключению договоренности сейчас не готовы ни Киев, ни Москва.

«Мы хотим заключить сделку. Но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое, как говорил наш президент [Дональд Трамп]. И в настоящее время не кажется, что какая-либо из сторон в конечном счете готова согласиться на одну и ту же сделку. Однако мы продолжим нажимать и вести переговоры», — отметил Уитэкер.

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