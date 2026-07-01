Уитакер анонсировал заявления по Украине на саммите НАТО

«Мы хотим заключить сделку. Но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое, как говорил наш президент [Дональд Трамп]. И в настоящее время не кажется, что какая-либо из сторон в конечном счете готова согласиться на одну и ту же сделку. Однако мы продолжим нажимать и вести переговоры», — отметил Уитэкер.