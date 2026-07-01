Уитакер анонсировал заявления по Украине на саммите НАТО

Как заявил дипломат на брифинге для журналистов, «вам следует ожидать долгосрочных устойчивых обязательств по поддержке Украины, которые помогут ей продолжать вести боевые действия. И в то же время по сигнализированию России о том, что этой войне следует завершиться». Уитэкер не стал раскрывать детали этих планов.
Американский постпред заверил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться мирного урегулирования на Украине. При этом, по его утверждению, к заключению договоренности сейчас не готовы ни Киев, ни Москва.
«Мы хотим заключить сделку. Но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое, как говорил наш президент [Дональд Трамп]. И в настоящее время не кажется, что какая-либо из сторон в конечном счете готова согласиться на одну и ту же сделку. Однако мы продолжим нажимать и вести переговоры», — отметил Уитэкер.