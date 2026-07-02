Бельский: Законодательство должно защитить жителей нашей страны от сталкинга

— Когда мы говорим о тех людях, которые даже об этом не знают и не защищены, и в первую очередь, конечно, мы говорим с вами сейчас о женщинах, то я считаю, что, конечно, федеральное законодательство должно дать правильную трактовку, оценку этим действиям, и защитить жителей нашей страны.