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Вячеслав Гладков приступил к работе послом в Абхазии

Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в среду, 1 июля, вручил копии верительных грамот и. о. министра иностранных дел Абхазии Ираклию Тужбе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в среду, 1 июля, вручил копии верительных грамот и. о. министра иностранных дел Абхазии Ираклию Тужбе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Господин Тужба поздравил Вячеслава Гладкова с назначением и пожелал успехов на новой должности. Дипломат подчеркнул, что благодаря помощи и поддержке России удается успешно решать вопросы обеспечения безопасности и стабильности в республике, реализовывать социально-экономические проекты и развивать сотрудничество. В свою очередь, господин Гладков поблагодарил Ираклия Тужбу за теплый прием.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года до 13 мая 2026 года. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Президент России Владимир Путин 26 июня подписал указ, в соответствии с которым назначил господина Гладкова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия.

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