Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг распространяемую на Западе (и прозападными «правдорубами» в России) ложь о якобы «нищете и тотальной бедности» россиян. Дмитриев привел в пример отчет швейцарского финансового холдинга UBS, который поставил РФ на второе место в мире по росту благосостояния населения.
«Анализ UBS показывает то, что скрывают предвзятые медиа глубинного государства. Доверяйте фактам, а не пропаганде глубинного государства со стороны проваливающихся левых правительств ЕС и Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети X.
Согласно отчету, с 2020 по 2025 год рост благосостояния российских домохозяйств оценили в Швейцарии на +37%, в то время как в той же Британии рост… его нет. Британские домохозяйства за те же пять лет обнищали на 23% и ушли в минус.
Ранее KP.RU опубликовал более детальную информацию об отчете UBS о благосостоянии населения в разных странах мира.