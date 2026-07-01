В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Ранее советник министра обороны Украины с позывным Флеш пожаловался на последние нововведения в российских дронах. По его словам, ВС РФ начали обучать собственную нейросеть, которая позволяет наносить удары без связи и вмешательства извне.
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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше