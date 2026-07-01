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Названо имя спутницы олигарха Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако

Nice Matin: именно 46-летняя спутница предпринимателя получила наиболее тяжелые травмы при взрыве в Монако.

Источник: Аргументы и факты

Спутницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, получившей травмы при взрыве в Монако, стала Анна Насобина. Об этом сообщает французское издание Nice Matin со ссылкой на осведомленных источников.

Согласно публикации, наиболее серьезные повреждения в результате инцидента нанесены именно 46-летней Насобиной. Она лишилась ноги и части другой ступни. Указывается, что ее здоровье остается под угрозой.

В то же время 13-летний сын предпринимателя был отброшен взрывной волной на расстояние 20 метров и получил термические ожоги различных участков тела. С ним уже удалось поговорить правоохранителям.

При этом сам Ермолаев и его спутница, согласно имеющимся сведениям, пока не способны давать показания по состоянию здоровья.

Официальные инстанции пока не обнародовали личности граждан, пострадавших в результате инцидента со взрывом.

Ранее сообщалось, что французские журналисты нашли след СБУ в деле о покушении на Ермолаева.

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