Названо имя спутницы олигарха Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако

Спутницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, получившей травмы при взрыве в Монако, стала Анна Насобина. Об этом сообщает французское издание Nice Matin со ссылкой на осведомленных источников.
Согласно публикации, наиболее серьезные повреждения в результате инцидента нанесены именно 46-летней Насобиной. Она лишилась ноги и части другой ступни. Указывается, что ее здоровье остается под угрозой.
В то же время 13-летний сын предпринимателя был отброшен взрывной волной на расстояние 20 метров и получил термические ожоги различных участков тела. С ним уже удалось поговорить правоохранителям.
При этом сам Ермолаев и его спутница, согласно имеющимся сведениям, пока не способны давать показания по состоянию здоровья.
Официальные инстанции пока не обнародовали личности граждан, пострадавших в результате инцидента со взрывом.
Ранее сообщалось, что французские журналисты нашли след СБУ в деле о покушении на Ермолаева.