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Украинское ПВО ждёт встреча с тысячью «Гераней» грядущей ночью, пишут военкоры

Украинские мониторинговые каналы сообщают о начале массированных пусков беспилотников с российской стороны. Запуски зафиксированы с четырёх локаций. Данную информацию опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Угроза “захода” ударных БПЛА для Юго-Востока Гомельской области. На данный момент фиксируются массовые запуски с 4 локаций — также продолжается подготовка к повторным запускам», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, ожидается налёт около тысячи дронов «Герань», запуск которых планируется с ночи на утро. Вражеские ресурсы пишут, что атака направлена против инфраструктуры центра Украины, а беспилотники традиционно пойдут по «коридору» вдоль границы.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по цеху по выпуску двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения в логистическом центре ВСУ, а также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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