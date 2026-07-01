Украинское ПВО ждёт встреча с тысячью «Гераней» грядущей ночью, пишут военкоры

«Угроза “захода” ударных БПЛА для Юго-Востока Гомельской области. На данный момент фиксируются массовые запуски с 4 локаций — также продолжается подготовка к повторным запускам», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, ожидается налёт около тысячи дронов «Герань», запуск которых планируется с ночи на утро. Вражеские ресурсы пишут, что атака направлена против инфраструктуры центра Украины, а беспилотники традиционно пойдут по «коридору» вдоль границы.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по цеху по выпуску двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения в логистическом центре ВСУ, а также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.
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