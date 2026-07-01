Матвиенко предложила рассмотреть мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность временной приостановки действия закона о контрактной системе (44-ФЗ) с учетом с целью упрощения процедуры принятия решений. Соответствующее поручение она дала вице-спикеру Николаю Журавлеву на пленарном заседании палаты.
«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство — на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий. Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон (Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. — РБК) и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, такая мера позволит упростить процедуры принятия решений по ряду вопросов. При этом, подчеркнула спикер Совфеда, отмена действия закона не должна означать отказ от контроля со стороны правоохранительных органов.
«Чтобы за руку хватать недобросовестных», — пояснила Матвиенко, комментируя необходимость сохранения надзорных механизмов.
Она также отметила, что закон о контрактной системе принимался «очень правильно в свое время», в период активной борьбы с коррупцией.
Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и определяет порядок расходования бюджетных средств.
В конце июня Матвиенко предложила провести ревизию форумов, финансируемых из федерального и региональных бюджетов, чтобы отказаться от мероприятий без практической отдачи. При этом, по ее мнению, крупнейшие площадки, такие как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум, пересмотру не подлежат.
По оценке политика, сокращение числа неэффективных форумов позволит сэкономить бюджетные средства и снизить нагрузку на чиновников, отвлекающихся на подготовку и участие в подобных мероприятиях.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу, отметив, что государству следует минимизировать мероприятия без целевой отдачи. По его мнению, организацией отраслевых форумов должны заниматься бизнес и предпринимательское сообщество при поддержке правительства.
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