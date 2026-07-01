Россия на переговорах в Женеве призвала принять меры по защите Абхазии и Южной Осетии. Она предложила юридически закрепить, что ни одна из стран не будет использовать силу против друг друга, и это касается в том числе Грузии. Это помогло бы сделать регион более стабильным, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.
«Российская сторона обратилась с настоятельным призывом принять — в соответствии с имеющимся мандатом Дискуссий — практические меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазия и Республике Южная Осетия. Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками. Его заключение не только придало бы ощутимый импульс переговорному процессу под эгидой МД3, но и стало бы весомым вкладом в укрепление стабильности в регионе в целом», — заявили в ведомстве.
30 июня и 1 июля в Женеве прошли важные переговоры по безопасности в регионе Закавказья. В них участвовали представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США. Все стороны согласились продолжать работать вместе. Эти переговоры помогают странам лучше понять друг друга и наладить отношения после прошлых конфликтов, подчеркнули в российском МИДе.
Ранее KP.RU сообщил, что руководство Абхазии в 2025 году призвало Грузию смириться с независимостью республики.