Как ЕС пытается усилить влияние в Армении и Азербайджане

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в турне по Южному Кавказу. В среду она приземлилась в Баку, где встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а на следующий день проследует в Ереван для переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном. В поездке ее сопровождает еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос.
Как написано в сообщении Еврокомиссии, поездка фон дер Ляйен преследует четыре цели: поддержка мирного процесса после достижения прошлогоднего исторического соглашения между Арменией и Азербайджаном, улучшение транспортной связи по всему региону, а также с Европой и Центральной Азией, углубление экономического партнерства с Южным Кавказом и поддержка Армении.
Как ЕС углубляет сотрудничество с Азербайджаном.
Ключевая тема переговоров фон дер Ляйен с Алиевым — углубление энергетического партнерства. В июле 2022 года ЕС и Азербайджан подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, чтобы расширить поставки природного газа в страны блока через Южный газотранспортный коридор (ЮГК). Это произошло на фоне стремления ЕС найти альтернативу российским энергоносителям. Соглашение предполагает увеличение ежегодных поставок азербайджанского газа с менее чем 10 млрд куб. м в 2021 году до 20 млрд куб. м к 2027-му.
В ноябре 2022 года в Баку потребовали от ЕС гарантий, что страны блока будет закупать газ минимум до 2027 года. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, Азербайджану необходимо убедиться, что «это не какой-то спонтанный спрос в свете военных действий на Украине». В январе 2026 года Евросовет утвердил полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России с начала 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Сегодня азербайджанский газ по ЮГК получают 16 европейских стран, среди которых 10 участниц ЕС, включая Италию и Болгарию. В начале 2026 года государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR также анонсировала начало поставок природного газа в Австрию и Германию.
По данным Министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году в Европу было поставлено 12,8 млрд куб. м природного газа, это примерно половина всего азербайджанского газового экспорта. Ведущим импортером в ЕС стала Италия: в 2024-м она импортировала 388 802 ТДж природного газа; то есть около 83% всего прямого импорта газа из республики в ЕС, отраженного в статистике Eurostat. В общей сложности доля Азербайджана в газовом импорте ЕС с 2021 года увеличилась с 2,4% до примерно 4%.
В марте еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен посетил Баку для участия в очередном заседании министров Консультативного совета по ЮГК. На встрече с Алиевым он отметил, что блок заинтересован в расширении партнерства с Азербайджаном в этой области, отметив вклад страны в энергетическую безопасность Европы.
ЕС и Азербайджан в последние годы углубили сотрудничество в сфере логистики. Так называемый Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), соединяющий Китай с Европой, превратился в стратегический транзитный маршрут между Азией и Европой на фоне глобальных сбоев в цепочке поставок на Ближнем Востоке. Кроме того, недавно ЕС запустил новую платформу по развитию координации транспортных, энергетических и цифровых проектов вдоль Среднего коридора (Connectivity Agenda Platform), в рамках которой международные финансовые институты должны инвестировать до €2 млрд в развитие транспортной инфраструктуры в Черноморском регионе и на Южном Кавказе. «В условиях растущих конфликтов радостно видеть, как много стран объединяются вокруг общего проекта. Нам нужны надежные торговые маршруты, и Транскаспийский транспортный коридор стал именно таким маршрутом», — заявила Кос, отметив, что торговля благодаря этим изменениям может увеличиться в пять раз за следующие 15 лет.
ТМТМ представляет собой логистический маршрут, соединяющий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок после 2022 года его значение существенно возросло, поскольку этот маршрут обеспечивает более короткий и диверсифицированный путь для торговли между Европой и Азией (развитие инфраструктуры вдоль ТМТМ позволяет сократить сроки доставки грузов примерно до 15 дней). По данным министерства транспорта Казахстана, за последние семь лет объем перевозок по нему увеличился в пять раз — с 0,8 млн тонн до 4,5 млн тонн в год. К 2027 году ожидается, увеличение до 10 млн тонн.
В опубликованном в феврале докладе Еврокомиссии предлагается активно содействовать дальнейшему развитию торговли по этому маршруту. В документе отмечается, что поддержка может включать совместное финансирование строительства на Южном Кавказе линий связи с использованием технологий «последней мили», техническую помощь в таможенном и пограничном управлении, а также меры по упрощению процедур торговли, разработанные по образцу логистических инициатив ЕС в отношении Западных Балкан, Украины и Молдавии.
Во время мартовского визита в Баку глава Евросовета Антонио Кошту отметил, что завершение строительства железнодорожной ветки Баку — Нахичевань критически важно для развитие Среднего коридора. «Повышая устойчивость торговли между Европой и Азией, мы можем создавать рабочие места, стимулировать рост и укреплять совместно наши экономики», — отметил он после переговоров с Алиевым. Кошту подчеркнул, что сейчас стороны работают над новой основой для более тесного сотрудничества. По его словам, в будущем стороны намерены углубить сотрудничество в области цифрового развития, транспорта, а также безопасности и обороны.
Визит фон дер Ляйен также должен дать толчок переговорам о стратегическом взаимодействии, возобновленным в этом году. До сих пор правовой основой отношений между Азербайджаном и ЕС остается Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (Partnership and Cooperation Agreement, PCA), действующее с 1999 года. Переговоры о новому\ всеобъемлющем соглашении, которое должно прийти на смену этому документу, начались в феврале 2017 года. В феврале 2022 года они были приостановлены после семи раундов переговоров о торговому разделе, но весной 2026 года стороны вернулись к консультациям — в апреле в Брюсселе состоялся технический раунд. В июне переговоры продолжились в Баку, и на них стороны предварительно согласовали «Приоритеты партнерства» на 2026−2030 годы. Всего этот документ включает четыре блока, в том числе институциональное развитие и энергетическую безопасность. Посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отмечала, что Брюссель планирует утвердить и подписать это соглашение до конца 2026 года.
Как продвигается сближение Армении с ЕС.
В последнее время ЕС стремится помочь республике сгладить экономические последствия кризиса в отношениях с Россией, обострившегося весной, в преддверии парламентских выборов. 19 июня Еврокомиссия выделила Армении €34 млн для компенсации потерь, вызванных введенными Москвой ограничениями. Это первый транш в рамках пакета помощи, о котором объявляла фон дер Ляйен; всего блок пообещал €50 млн. В Брюсселе отметили, что секторы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропромышленность, цветоводство и другие экспортоориентированные отрасли, получат дополнительную поддержку. Кос ранее сообщала, что будет обсуждать в Ереване меры по упрощению торговли республики с ЕС.
На прошедших 7 июня выборах в парламент Армении победу одержала партия НИкола Пашиняна «Гражданский договор», которая делает акцент на необходимости евроинтеграции страны. Впервые власти республики представили идею вступления в ЕС в марте 2024 года, а год спустя, в апреле 2025-го, парламент принял закон, который зафиксировал стремление страны присоединиться к блоку. За месяц до выборов в Ереване прошло три крупных мероприятия с участием европейских политиков; на первом саммите Армения — ЕС была принята совместная декларация, в которой блок признал «европейские устремления армянского народа».
На пресс-конференции 8 июня Пашинян заявил, что Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, псохранив членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такой подход не устраивает Москву. Президент России Владимир Путин сказал, что стране надо как можно раньше определиться с выбором между двумя объединениями.
В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов; ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Ведомство также сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства. С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда из Армении и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен транзит этих продуктов в страны ЕАЭС. 26 июня Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции двух армянских рыбоперерабатывающих предприятий.
Направления дальнейшего сотрудничества Брюсселя и Еревана определены в декларации саммита ЕС — Армения. В ней, в частности, упомянут рассчитанный до 2027 года «План устойчивости и роста» (Resilience and Growth Plan) для Армении объемом €270 млн, который Евросоюз принял в 2024 году, чтобы поддержать реформы в республике и предоставлять ей техническую и финансовую помощь. В ЕС также ожидают, что в рамках проекта Global Gateway Армения получит до €2,5 млрд инвестиций.
В июне 2025-го Армения и Евросоюз официально начали переговоры о взаимодействии в оборонной сфере. С осени 2023 года в Армении действует Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia, EUMA), цель которой состоит в наблюдении за обстановкой на границе с Азербайджаном. На территории республики также развернута Партнерская миссия ЕС (EUPM), задача которой — противостоять гибридным угрозам и кибератакам.
1 июля, за день до приезда в Ереван еврочиновников, состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с Пашиняном. Как сообщила пресс-служба российского правительства, инициатором выступила армянская сторона. «Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в ее сообщении.
В тот же день заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что Ереван заинтересован в диалоге с Москвой и анонсировал контакты между странами в ближайшее время. Он также отметил, что власти не видят проблем в вопросе членства Армении в ЕАЭС. Заявление других участников объединения о необходимости провести на этот счет референдум в республике, по его словам, принято Ереваном к сведению. А сам Пашинян 29 июня в беседе с журналистами вновь анонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, но точные сроки не назвал.