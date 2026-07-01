Как ЕС пытается усилить влияние в Армении и Азербайджане

Визит фон дер Ляйен также должен дать толчок переговорам о стратегическом взаимодействии, возобновленным в этом году. До сих пор правовой основой отношений между Азербайджаном и ЕС остается Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (Partnership and Cooperation Agreement, PCA), действующее с 1999 года. Переговоры о новому\ всеобъемлющем соглашении, которое должно прийти на смену этому документу, начались в феврале 2017 года. В феврале 2022 года они были приостановлены после семи раундов переговоров о торговому разделе, но весной 2026 года стороны вернулись к консультациям — в апреле в Брюсселе состоялся технический раунд. В июне переговоры продолжились в Баку, и на них стороны предварительно согласовали «Приоритеты партнерства» на 2026−2030 годы. Всего этот документ включает четыре блока, в том числе институциональное развитие и энергетическую безопасность. Посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отмечала, что Брюссель планирует утвердить и подписать это соглашение до конца 2026 года.