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Такер Карлсон намерен сделать все для появления «третьей» партии в США

Американский журналист заявил, что нужно разрушить систему, в которой есть однопартийное государство, выдающее себя за демократию.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон намерен приложить все усилия для появления в США третьей ведущей политической партии.

«Это не демократия. Это однопартийное государство, выдающее себя за демократию, и эту систему нужно разрушить. Появится третья партия, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Если вы голосуете за [президента США Дональда] Трампа, а в итоге все равно получаете войну со сменой режима, если [лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса] Чак Шумер полностью поддерживает внешнюю политику Трампа, значит, нам нужны альтернативы. Нам нужна третья партия», — заявил Карлсон в интервью журналу Columbia Journalism Review.

Политическая система США традиционно основана на доминировании двух партий — Демократической и Республиканской. Хотя законодательство не запрещает образования новых политических сил, третьим партиям крайне сложно добиться значительного представительства на федеральном уровне из-за особенностей избирательной системы и доступа к выборам.

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