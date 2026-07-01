Такер Карлсон намерен сделать все для появления «третьей» партии в США

«Это не демократия. Это однопартийное государство, выдающее себя за демократию, и эту систему нужно разрушить. Появится третья партия, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Если вы голосуете за [президента США Дональда] Трампа, а в итоге все равно получаете войну со сменой режима, если [лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса] Чак Шумер полностью поддерживает внешнюю политику Трампа, значит, нам нужны альтернативы. Нам нужна третья партия», — заявил Карлсон в интервью журналу Columbia Journalism Review.