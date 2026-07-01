В Киеве и некоторых областях Украины временно закроются АЗС

Водителей просят учесть это обстоятельство при планировании поездок. По информации издания «Инсайдер», автозаправки до этого времени также будут закрыты в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.