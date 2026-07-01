В Киеве и некоторых областях Украины временно закроются АЗС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. АЗС в Киеве и Киевской области закроются до 07:00 2 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте автозаправочной сети WOG в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Водителей просят учесть это обстоятельство при планировании поездок. По информации издания «Инсайдер», автозаправки до этого времени также будут закрыты в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Ранее жители некоторых украинских регионов начали жаловаться на дефицит бензина.
Как сообщал директор компании «А-95» Сергей Куюн, все украинские сети автозаправочных станций с 1 июля начали продавать бензин стандарта Е10, который содержит до 10% биоэтанола. Это повышает закупочную стоимость горючего.