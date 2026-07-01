На шпиль Empire State Building забрались руферы из России

Иван Биркус взобрался на башню «Меркурий» в «Москва-Сити», главное здание МГУ, Эйфелеву башню, Шанхайскую башню и другие высотные здания. Ангелина Николау взобралась вместе с Иваном Биркусом на вершину небоскреба Goldin Finance 117 в Тяньцзине. В 2024 году вышел документальный фильм «Skywalkers: История одной пары» о паре. В том же году права на фильм приобрел Netflix.