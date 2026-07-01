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ВМС США ищут члена экипажа вертолета упавшего в Аравийское море

Вертолет MH-60S Sea Hawk ВМС США совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море. Троих членов экипажа спасли, одного продолжают искать.

Источник: Аргументы и факты

Вертолет MH-60S Sea Hawk ВМС США совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, сообщило Центральное командование Военно-морских сил США в соцсети X*.

По данным ведомства, воздушное судно было приписано к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77). Трое из четырёх членов экипажа были спасены и находятся в стабильном состоянии на борту авианосца. Поиски четвёртого военнослужащего продолжаются.

«Нет никаких признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями», — говорится в заявлении командования. Причины инцидента выясняются.

Ранее Пентагон заявил, что ВС США нанесли удар по судну в Карибском море.

*Соцсеть X (бывший Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры.

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