ВМС США ищут члена экипажа вертолета упавшего в Аравийское море

Вертолет MH-60S Sea Hawk ВМС США совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, сообщило Центральное командование Военно-морских сил США в соцсети X*.
По данным ведомства, воздушное судно было приписано к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77). Трое из четырёх членов экипажа были спасены и находятся в стабильном состоянии на борту авианосца. Поиски четвёртого военнослужащего продолжаются.
«Нет никаких признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями», — говорится в заявлении командования. Причины инцидента выясняются.
Ранее Пентагон заявил, что ВС США нанесли удар по судну в Карибском море.
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