РФ и Мадагаскар обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко и посол Мадагаскара в Москве Ни Хасина Андриамандзату обсудили актуальные вопросы российско-малагасийского сотрудничества, стороны подтвердили настрой на наращивание взаимодействия на международной арене. Об этом говорится в сообщении МИД России.
«В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в 2026 году контактов на высшем и высоком уровнях, — отметили в дипведомстве. — Подтвержден настрой на наращивание конструктивного взаимодействия на международной арене и углубление двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях».
Согласно сообщению министерства, стороны рассмотрели и вопросы подготовки третьего саммита Россия — Африка, проведение которого запланировано в Москве осенью 2026 года. Кроме того, посол передал российской стороне копии верительных грамот.