РФ и Мадагаскар обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка

«В ходе беседы были обсуждены актуальные задачи дальнейшего развития взаимовыгодного российско-малагасийского сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в 2026 году контактов на высшем и высоком уровнях, — отметили в дипведомстве. — Подтвержден настрой на наращивание конструктивного взаимодействия на международной арене и углубление двусторонних связей в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях».