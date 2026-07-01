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Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией

Премьер-министр Словакии призвал к миру, который, по его мнению, удастся установить только путем диалога и за столом переговоров.

ПРАГА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Запад сегодня практически находится в состоянии войны с Россией. Его выступление опубликовано на странице возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте, — сказал премьер. — [Давайте] сделаем все, чтобы эта ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера».

Фицо призвал к миру, который, по его мнению, удастся установить только путем диалога и за столом переговоров. «Я принадлежу к очень небольшой, очень небольшой, группе премьеров в рамках Евросоюза, которые поддерживают диалог, а большая часть государств — членов ЕС поддерживает войну на Украине», — сказал Фицо.

Он также поддержал вступление Украины в ЕС, но лишь при условии выполнения ею всех условий, предъявляемых к государствам-кандидатам. До принятия этой страны в состав сообщества, по словам словацкого премьера, его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.

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