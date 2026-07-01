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Россия и Афганистан обсудили вопросы многопрофильного сотрудничества стран

Россия и Афганистан обсудили укрепления регионального взаимодействия в ходе консультаций в Кабуле.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Афганистан обсудили вопросы двустороннего многопрофильного сотрудничества в ходе консультаций на уровне глав профильных департаментов МИД стран. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

В ходе консультаций, прошедших в Кабуле, представители стран также обсудили вопросы укрепления регионального взаимодействия с участием Афганистана.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на международном форуме по безопасности. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, страна надеется на развитие отношений с Афганистаном.

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