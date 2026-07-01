Россия и Афганистан обсудили вопросы многопрофильного сотрудничества стран

Россия и Афганистан обсудили вопросы двустороннего многопрофильного сотрудничества в ходе консультаций на уровне глав профильных департаментов МИД стран. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
В ходе консультаций, прошедших в Кабуле, представители стран также обсудили вопросы укрепления регионального взаимодействия с участием Афганистана.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на международном форуме по безопасности. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, страна надеется на развитие отношений с Афганистаном.