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Первого зампреда ДУМ России Мухетдинова оштрафовали на 20 тысяч рублей

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей первого заместителя председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман России» Дамира Мухетдинова за разжигание ненависти или вражды.

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей первого заместителя председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман России» Дамира Мухетдинова за разжигание ненависти или вражды.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд признал Мухетдинова Д. В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Хорошевский суд Москвы назначил блогеру Арсену Маркаряну штраф в 20 тыс. рублей за публикацию материала, содержащего пренебрежительное отношение к русским.