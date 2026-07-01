Nice Matin: пострадавшей при взрыве в Монако спутницей Ермолаева была Насобина

Личность спутницы украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако, установлена. Ею оказалась 46-летняя Анна Насобина.
Такое утверждение приводит газета Nice Matin со ссылкой на осведомлённые источники. Отмечается, что Насобина в результате взрыва потеряла ногу и ступню второй ноги. Её состояние оценивается как критическое.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с RT назвал Ермолаева одним из спонсоров посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
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