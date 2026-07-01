NYT: США отказали оппозиционерке Мачадо в возвращении в Венесуэлу

По ее сведениям, оппозиционерка, покинувшая страну для получения Нобелевской премии в 2025 году, заявила американским властям о желании вернуться на родину для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от землетрясения, однако в администрации президента США Дональда Трампа отклонили ее запросы и заявили, что она стала помехой. Некоторые должностные лица американской администрации, указывает издание, выражают сомнения относительно того, сможет ли Мачадо восстановить отношения с Вашингтоном.