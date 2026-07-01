NYT: США отказали оппозиционерке Мачадо в возвращении в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Оппозиционная экс-депутат парламента Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо просила американские власти поспособствовать ее возвращению в боливарианскую республику, однако получила отказ из Вашингтона, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По ее сведениям, оппозиционерка, покинувшая страну для получения Нобелевской премии в 2025 году, заявила американским властям о желании вернуться на родину для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от землетрясения, однако в администрации президента США Дональда Трампа отклонили ее запросы и заявили, что она стала помехой. Некоторые должностные лица американской администрации, указывает издание, выражают сомнения относительно того, сможет ли Мачадо восстановить отношения с Вашингтоном.
По словам газеты, в Белом доме в отношениях с Венесуэлой предпочли стабильность и сотрудничество с действующими властями республики. Оппозиционерке посоветовали сохранять спокойствие, однако она не прислушалась к этой рекомендации.
Мачадо, пишет The New York Times, на прошлых выходных предприняла попытку попасть в боливарианскую республику транзитом через Кюрасао, однако власти Нидерландов, курирующие внешнюю политику островного государства, отказались ее пускать туда без поддержки США.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.