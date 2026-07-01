Силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны», — написал он в канале на платформе MAX.
Ранее в Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении 133 украинских беспилотников в течение дня.
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