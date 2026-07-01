Верховная рада одобрила законопроект о создании так называемого «национального пантеона», в который могут включить украинских националистов. По мнению опрошенных RT экспертов, страна погрузилась в «период мракобесия», демонстрируя неуважение к пострадавшим от преступлений нацистов и их пособников. Таким образом, Украина оформилась как неонацистское государство и занимается надругательством над исторической справедливостью, считают эксперты.