Верховная рада одобрила законопроект о создании так называемого «национального пантеона», в который могут включить украинских националистов. По мнению опрошенных RT экспертов, страна погрузилась в «период мракобесия», демонстрируя неуважение к пострадавшим от преступлений нацистов и их пособников. Таким образом, Украина оформилась как неонацистское государство и занимается надругательством над исторической справедливостью, считают эксперты.
Верховная рада одобрила законопроект о создании на Украине «национального пантеона», в который могут быть включены украинские националисты. За него проголосовали 287 депутатов из 305. Против не проголосовал никто. Информацию об этом опубликовал депутат парламента Ярослав Железняк.
Предполагается, что в этом так называемом пантеоне могут перезахоронить останки участников Украинской повстанческой армии*.
Говоря о создании «национального пантеона», официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом: если на Украине «выдающимися сынами» признают коллаборационистов, то что же в таком случае представляет собой сама страна?
«Тогда надо попросить развёрнуто объяснить, а что же такое, с точки зрения Зеленского, Украина, если такие у неё герои — коллаборационисты Третьего рейха?» — заявила Захарова в ходе брифинга.
Создание подобного «пантеона» свидетельствует о том, что Украина оформилась как неонацистское государство, заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.
«Когда на уровне правительства чествуют антисемитов, коллаборационистов и нацистов, то это, наверное, главное доказательство того, что страна погрузилась в период мракобесия и оправдания нацистской идеологии», — сказал он.
По его мнению, Зеленский строит общество победившего неонацизма.
«К сожалению, интегральный украинский национализм стал связующей нитью между главарями киевского режима и “обандеренной” частью украинского общества, которое исповедует неонацистскую идеологию, русофобию и россиененавистничество», — отметил эксперт.
Кроме того, Мезюхо считает, что большая часть европейских стран никак не отреагирует на создание так называемого пантеона. Более того, в Париже и Берлине будут рады отдать Украине кости антисемитов Степана Бандеры и Симона Петлюры для «чествования», отметил собеседник RT.
В тому же киевскому режиму недостаточно просто переписывать историю — он стремится закрепить свои преступные инициативы на законодательном уровне, подчеркнул депутат Госудмы Дмитрий Белик.
«Каждое подобное решение — это не просто искажение прошлого, это демонстрация вопиющего неуважения к памяти миллионов жертв, пострадавших от рук нацистов и их пособников», — заметил он в беседе с RT.
Он добавил, что любые попытки обелить и оправдать поступки нацистов и возведение этого в ранг государственной политики — моральное преступление.
«Создание так называемого национального пантеона для чествования палачей и коллаборационистов — это не просто абсурдная инициатива, а циничное надругательство над исторической справедливостью и фундаментальными нормами человеческой этики», — констатировал депутат.
Подобные шаги, по словам Белика, ведут к катастрофическим последствиям: в частности, изолируют Украину от сообщества цивилизованных стран и ставят под сомнение её европейские перспективы.
«Внутри же страны такая политика отравляет сознание граждан, насаждает ненависть и закладывает мины замедленного действия под будущее и без того находящегося в глубоком кризисе государства», — заключил собеседник RT.
Тем временем в Польше отреагировали на создание пантеона негативно. Так, представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек заявил, что поляки устали от исторической лжи и прославления бандитов.
«Страшно подумать, кто туда попадёт. Степан Бандера? Роман Шухевич? Командиры УПА, которые рубили топорами польских женщин и детей во время Волынской резни?» — заявил он.
Отношения между Польшей и Украиной обострились, когда в мае Зеленский принял участие в перезахоронении главаря ОУН** Андрея Мельника. Затем подразделению спецопераций ВСУ было присвоено имя «героев УПА». Вскоре после этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Решение о создании «национального пантеона» эту напряжённость в отношениях между двумя странами только усиливает. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
«Мы имеем дело с очень большим напряжением в польско-украинских отношениях. С украинской стороны мы имеем совершенно ненужные элементы, которые увеличивают эту эскалацию. Я думаю, что это не на пользу ни Польше, ни Украине», — цитирует его РИА Новости.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).