Трамп заявил, что США не допустят перехода Панамского канала под контроль Китая

«А теперь Китай пытается взять под контроль Панамский канал. Мы этого не допустим», — сказал он, выступая в штате Северная Дакота. Президент, говоря о канале, посетовал на то, что США «отдали его» Панаме. «И они заработали кучу денег. Как же это было глупо», — подчеркнул Трамп. «Это самое дорогое из всего, что мы когда-либо создавали. И самое прибыльное», — добавил он, имея в виду Панамский канал.