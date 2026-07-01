Бобровский заключил трёхлетний контракт с «Торонто»

В составе «Пантерз» Бобровский дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. Кроме того, российский голкипер является двукратным лауреатом «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Он получал эту награду по итогам сезонов-2012/13 и 2016/17.