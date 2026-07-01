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Бобровский заключил трёхлетний контракт с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт с российским вратарём Сергеем Бобровским.

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт с российским вратарём Сергеем Бобровским.

Об этом канадский клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.

37-летний голкипер защищает цвета «Флориды» с 2019 года. В сезоне-2025/26 россиянин участвовал в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед. Его коэффициент надёжности составил 3,07, а процент отражённых бросков — 87,7.

За карьеру в НХЛ Бобровский провёл 806 матчей в регулярных чемпионатах, одержав победу в 456 из них.

В составе «Пантерз» Бобровский дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. Кроме того, российский голкипер является двукратным лауреатом «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Он получал эту награду по итогам сезонов-2012/13 и 2016/17.

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