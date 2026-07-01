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Набиуллина перечислила барьеры для роста производительности труда в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России.

Она отметила, что сегодня в условиях структурных изменений «одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю, спрос на них падает».

«Вторая причина… Эта причина очень важная, потому что у нас до сих пор около половины предприятий говорят о дефиците рабочей силы. То есть они видят спрос, готовы расширять производство, но не хватает ресурсов, значит, эти ресурсы где-то заперты, извините», — цитирует её РИА Новости.

В качестве третьей причины она назвала тот факт, что на уровне регионов в Росси «существует административное ограничение на освобождение от персонала».

Ранее Набиуллина заявила, что основным ограничением для российской экономики остаётся напряжённость на рынке труда.

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