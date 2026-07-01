Набиуллина перечислила барьеры для роста производительности труда в России

«Вторая причина… Эта причина очень важная, потому что у нас до сих пор около половины предприятий говорят о дефиците рабочей силы. То есть они видят спрос, готовы расширять производство, но не хватает ресурсов, значит, эти ресурсы где-то заперты, извините», — цитирует её РИА Новости.