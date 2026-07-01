Куба движется в направлении США, утверждает Трамп

В последние месяцы администрация Трампа усилила политическое и экономическое давление на Гавану. В январе президент США подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США со стороны острова.