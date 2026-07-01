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В ООН рассказали, сколько денег США задолжали организации

Раманатан: США задолжали ООН два млрд долларов из-за неуплаты взносов в бюджет.

ООН, 1 июл — РИА Новости. США задолжали Организации объединенных наций уже два миллиарда долларов из-за неуплаты обязательных взносов в бюджет ООН, объявил помощник генсекретаря по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

«Они (США — ред.) все еще должны нам два миллиарда (долларов — ред.)», — сообщил он журналистам в среду.

По словам Раманатана, со стороны Вашингтона в бюджет ООН поступило только порядка 160 миллионов долларов в рамках бюджета текущего года, и в международной организации ждут, что Соединенные Штаты заплатят еще часть долга.

«Может быть, они закончат год с 1,3−1,4 (миллиарда долларов долга — ред.). Мы не знаем, давайте подождем и посмотрим», — указал помощник генсека.

В среду Раманатан также сообщил, что при отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года.

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