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В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей

В Ленобласти возбудили дело о халатности после инцидента со школьницей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ленинградской области после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее в среду сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней в Ленобласти. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, подростки в Ленобласти якобы облили девочку подсолнечным маслом.

«В ходе следствия установлено, что 29 июня в дневное время под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина города Тосно учащийся одной средних образовательных школ города Тосно в присутствии своих сверстников совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия, сопровождая их грубыми выражениями», — говорится в сообщении.

По этому факту следственными органами была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.