В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей

«В ходе следствия установлено, что 29 июня в дневное время под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина города Тосно учащийся одной средних образовательных школ города Тосно в присутствии своих сверстников совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия, сопровождая их грубыми выражениями», — говорится в сообщении.