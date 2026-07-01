В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ленинградской области после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в среду сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней в Ленобласти. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, подростки в Ленобласти якобы облили девочку подсолнечным маслом.
«В ходе следствия установлено, что 29 июня в дневное время под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина города Тосно учащийся одной средних образовательных школ города Тосно в присутствии своих сверстников совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия, сопровождая их грубыми выражениями», — говорится в сообщении.
По этому факту следственными органами была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.