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Захарова назвала ложью слова фон дер Ляйен об отключении газа Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля в беседе с «Известиями» назвала главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен «отменной лгуньей» после ее заявлений о том, что Россия якобы самостоятельно прекратила поставки газа в Европу.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ходе визита в Баку фон дер Ляйен заявила, что Россия «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы». По ее словам, на этом фоне Азербайджан активизировал свои усилия по обеспечению региона ресурсами.

«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на главу ЕК в суд за недостоверную информацию и выиграть дело. По мнению официального представителя МИД РФ, фон дер Ляйен вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств объединения.

«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — отметила Захарова.

Она также добавила, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут «рассказать истории» экс-президента Ирака Саддама Хусейна, бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи и заключенного в США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Словацкая государственная энергетическая компания SPP 21 июня сообщила, что из-за отказа стран ЕС от поставок российского газового топлива у Европы может появиться зависимость от сжиженного природного газа (СПГ). Такой подход увеличивает риски, связанные как с ценовой нестабильностью, так и с возможными ограничениями по объемам поставок, поскольку рынок ориентирован на тех покупателей, которые готовы предложить более высокую цену.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 21 мая заявил, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и страны Евросоюза.

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