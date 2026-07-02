Ранее в ходе визита в Баку фон дер Ляйен заявила, что Россия «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы». По ее словам, на этом фоне Азербайджан активизировал свои усилия по обеспечению региона ресурсами.
«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — сказала Захарова.
«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — отметила Захарова.
Словацкая государственная энергетическая компания SPP 21 июня сообщила, что из-за отказа стран ЕС от поставок российского газового топлива у Европы может появиться зависимость от сжиженного природного газа (СПГ). Такой подход увеличивает риски, связанные как с ценовой нестабильностью, так и с возможными ограничениями по объемам поставок, поскольку рынок ориентирован на тех покупателей, которые готовы предложить более высокую цену.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 21 мая заявил, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и страны Евросоюза.