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Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны в настоящее время фактически находятся в состоянии войны с Россией. Текст его выступления опубликован на странице партии «Направление — социальная демократия», которую он возглавляет, в социальных сетях.

Источник: AP 2024

«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте, — сказал премьер. — [Давайте] сделаем все, чтобы эта ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера».

Фицо выступил с призывом к мирному урегулированию. По его мнению, достичь мира возможно исключительно путем диалога и за столом переговоров. «Я принадлежу к очень небольшой, очень небольшой, группе премьеров в рамках Евросоюза, которые поддерживают диалог, а большая часть государств — членов ЕС поддерживает войну на Украине», — отметил Фицо.

Кроме того, словацкий премьер выразил поддержку вступлению Украины в Европейский союз. Он уточнил, что это возможно только при условии выполнения Киевом всех требований, предъявляемых к государствам-кандидатам. Как сообщил Фицо, до принятия Украины в состав сообщества его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.

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