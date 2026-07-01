Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией

«Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте, — сказал премьер. — [Давайте] сделаем все, чтобы эта ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера».
Фицо выступил с призывом к мирному урегулированию. По его мнению, достичь мира возможно исключительно путем диалога и за столом переговоров. «Я принадлежу к очень небольшой, очень небольшой, группе премьеров в рамках Евросоюза, которые поддерживают диалог, а большая часть государств — членов ЕС поддерживает войну на Украине», — отметил Фицо.
Кроме того, словацкий премьер выразил поддержку вступлению Украины в Европейский союз. Он уточнил, что это возможно только при условии выполнения Киевом всех требований, предъявляемых к государствам-кандидатам. Как сообщил Фицо, до принятия Украины в состав сообщества его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.