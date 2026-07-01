ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Куба «движется в сторону» США. Такую позицию он изложил во время выступления в штате Северная Дакота.
«Кстати, о Кубе. Спустя много десятилетий она движется в нашу сторону», — заявил американский лидер.
Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.
27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.