Трамп считает, что Куба «движется в сторону» США

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.