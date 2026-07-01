Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что Куба «движется в сторону» США

По словам американского президента, это происходит «спустя много десятилетий».

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Куба «движется в сторону» США. Такую позицию он изложил во время выступления в штате Северная Дакота.

«Кстати, о Кубе. Спустя много десятилетий она движется в нашу сторону», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.

27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше