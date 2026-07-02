Ле Пен пообещала остаться в политике, даже если не примет участие в выборах президента

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в отношении которой Апелляционный суд Парижа должен вынести решение по делу о фиктивном найме парламентских помощников за счет Европарламента, заявила, что не уйдет из политики, даже если не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2027 году.
«Когда ведешь такую борьбу, какую я вела, продолжаю и буду вести дальше, страху здесь нет места. Может возникнуть ощущение несправедливости, что меня лишают борьбы, которая была и остается делом всей моей жизни. Но я буду продолжать бороться и останусь активисткой», — сказала она в эфире телеканала LCI, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы своего выдвижения на президентских выборах 2027 года в зависимости от предстоящего решения суда.
Ле Пен отметила, что просчитала все возможные варианты развития событий и заверила, что она работала над тем, чтобы «нашелся кто-то, кто продолжит отстаивать [ее] идеи», если ей придется «принять на себя удар». Она добавила, что будет использовать все средства правовой защиты, однако заметила, что при определенных обстоятельствах не сможет обжаловать приговор в Кассационном суде, потому что такой шаг закроет ей путь к участию в президентских выборах.
«Но если я смогу выдвинуть свою кандидатуру, то я это сделаю. При условии, что мне позволят вести предвыборную кампанию», — заявила политик. Она подчеркнула, что не готова вести предвыборную кампанию с электронным браслетом на ноге«и будучи вынужденной запрашивать разрешение на поездки в ту или иную коммуну на митинги. Комментируя разделение ролей с нынешним лидером партии, 30-летним Жорданом Барделлой Ле Пен заявила, что она “готовилась быть президентом, а он готовился быть премьер-министром” и вместе они “дополняют друг друга”.
«Если [наша партия] не сделает то, что нужно для Франции, то этого никто не сделает», — заключила она.
Выборы в тени судебного процесса.
Апелляционный суд Парижа 7 июля огласит решение по жалобе Ле Пен на приговор по делу о фиктивном найме парламентских помощников за счет Европарламента. Суд первой инстанции 31 марта 2025 года приговорил Ле Пен по этому делу к четырем годам лишения свободы, в течение двух из которых ей придется носить электронный браслет (еще два года даны условно). Также суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. В отличие от наказания в виде лишения свободы, эта мера вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Запрет не распространяется на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), однако остальные выборные должности Ле Пен обязана покинуть.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования 2 мая. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.