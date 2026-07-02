Карлсон заявил о намерении помочь в создании новой партии в США

Американский журналист Такер Карлсон сообщил о своем намерении участвовать в формировании новой политической партии в Соединенных Штатах, помимо существующих республиканской и демократической партий. Однако, он подчеркнул, что не планирует баллотироваться в президенты.
В интервью Columbia Journalism Review Карлсон отметил, что главной задачей является определение текущих потребностей страны. Он выразил обеспокоенность судьбой людей с низкими доходами, указав на их неблагоприятные перспективы и трудности в обеспечении.
«Кажется, никто не обращает внимания на эти проблемы», — отметил журналист.
На вопрос о возможном участии в президентских выборах от новой партии Карлсон ответил, что не имеет таких намерений.
«Это не демократия. Это однопартийное государство, притворяющееся демократией, и его нужно сломить, и появится третья партия, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло», — резюмировал он.
Накануне Карлсон также заявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию США.