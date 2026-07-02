Боевик «Азова» получил 19 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил боевика террористической группировки «Азов»* Илью Попова к 19 годам колонии. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, гражданин Украины Попов в феврале 2022 года добровольно вступил в «Азов».
С февраля по май 2022 года он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.
«Приговором суда Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.
Ранее RT сообщал, что СК возбудил против украинца Виктора Костюка дело об участии в террористическом сообществе.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.