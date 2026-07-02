Лейтенант Доджиев обеспечил захват опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Лейтенант ВС РФ Намур Доджиев скрытно провел свою штурмовую группу во фланг опорного пункта ВСУ, обеспечив его успешное взятие под контроль. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во время боевого задания по захвату позиций противника штурмовая группа лейтенанта столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны противника.
«Проявив смекалку и грамотно используя складки местности, офицер скрытно провел свою группу во фланг вражеского опорного пункта и произвел внезапную атаку. Противник, не ожидавший нападения с фланга, не смог организованно сопротивляться и понеся большие потери убитыми и ранеными, оставил опорный пункт», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что благодаря профессионализму и грамотному руководству лейтенанта Дорджиева удалось успешно взять под контроль стратегически важные позиции и закрепиться на них.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге ефрейтора Виктора Садового, которому было поручено в составе штурмовой группы захватить опорный пункт ВСУ. «Проявив мужество и отвагу, военнослужащий вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. В результате боя ефрейтор Садовой уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а возглавляемая им штурмовая группа захватила опорный пункт противника», — говорится в сообщении.
Затем под руководством ефрейтора и несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и многократные сбросы с БПЛА, штурмовики ВС РФ удержали захваченные позиции. Благодаря самоотверженным и решительным действиям ефрейтора Садового и его штурмовой группы, подчеркнули в Минобороны РФ, поставленная боевая задача была выполнена.