44 депутата Европарламента выступили против участия юношеских сборных России на чемпионате мира U-15

Ранее стало известно, что сборная России U-15 была допущена к участию в первом чемпионате мира среди юношей до 15 лет. Параллельно состоится и первый мундиаль среди девушек этой возрастной категории. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.