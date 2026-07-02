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44 депутата Европарламента выступили против участия юношеских сборных России на чемпионате мира U-15

Группа депутатов Европарламента подвергла критике президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после решения допустить сборные России, составленную из игроков не старше 15 лет, к международному турниру.

Группа депутатов Европарламента подвергла критике президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после решения допустить сборные России, составленную из игроков не старше 15 лет, к международному турниру.

Об этом сообщает Politico.

Ранее стало известно, что сборная России U-15 была допущена к участию в первом чемпионате мира среди юношей до 15 лет. Параллельно состоится и первый мундиаль среди девушек этой возрастной категории. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

Сегодня 44 депутата Европарламента призвали ФИФА пересмотреть принятое решение и отказаться от допуска россиян.

В обращении они заявили, что, по их мнению, российские команды не должны участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее глава РФС Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА допустить сборную России U-15 к участию в чемпионате мира по футболу.