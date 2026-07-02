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NYT: США отказали Мачадо в возвращении в Венесуэлу

США отказали экс-депутату парламента Венесуэлы и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо в возвращении в республику, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

США отказали экс-депутату парламента Венесуэлы и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо в возвращении в республику, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, оппозиционерка заявила американским властям о желании вернуться в Венесуэлу, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.

Однако, как отмечается, Вашингтон отклонил её запросы, назвав её «отвлекающим фактором».

«Некоторые чиновники теперь говорят, что неясно, удастся ли Мачадо наладить отношения с администрацией (президента США Дональда. — RT) Трампа», — сказано в статье.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что оппозиционному политику Марии Корине Мачадо придётся ответить перед страной за призывы к военной интервенции.

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