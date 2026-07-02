Прошли по грани: Англия дожала ДР Конго благодаря дублю Кейна и вышла в ⅛ финала ЧМ, Мексика выбила Эквадор

В итоге давление достаточно быстро принесло свои плоды. На 22-й минуте третьим голом на турнире отметился Хулиан Киньонес. После паса Роберто Альварадо со своей половины он совершил рейд по левому флангу, ворвался в штрафную и из-под защитника точно пробил в ближний угол. А по истечении часа подопечные Хавьера Агирре удвоили преимущество. На этот раз Хоэль Ордоньес ошибся на ровном месте. Всё тот же Киньонес подхватил мяч и отдал результативный пас на Хименеса. Эквадорцы же нанесли первый удар в створ лишь незадолго до перерыва.