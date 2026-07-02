Прошли по грани: Англия дожала ДР Конго благодаря дублю Кейна и вышла в ⅛ финала ЧМ, Мексика выбила Эквадор

Англия одержала волевую победу над ДР Конго и пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Африканская сборная неожиданно открыла счёт в самом дебюте: Брайан Сипенга остался в одиночестве в чужой штрафной и точно пробил в ближний угол. После этого британцы завладели инициативой, но долго не могли огорчить совершившего несколько ярких сейвов Лионеля Мпаси-Нзо. Однако в концовке Гарри Кейн оформил дубль за 12 минут и перевернул ход противостояния. В свою очередь, Мексика одолела Эквадор благодаря голам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса и не пропустила в четвёртой игре подряд.
Выстрел Кейна и сейвы Мпаси-Нзо.
Перед матчем 1/16 финала с ДР Конго практически никто не сомневался в успехе Англии, которая смотрелась на голову выше. Тем более «леопарды» с огромным трудом пробились в плей-офф благодаря волевой победе над Узбекистаном в последнем туре группового этапа.
Но им нечего было терять, ведь в первой встрече они остановили португальцев во главе с Криштиану Роналду. А в случае вылета никто бы не кинул камень в огород африканского коллектива. Зато имелась возможность повторить подвиг Парагвая, выбившего Германию в серии пенальти. Однако наставник «Трёх львов» Томас Тухель заверил, что его подопечные не допустят недооценку соперника.
«Мы проявим скромность, сосредоточимся на себе и представим это в выгодном свете. Неважно, что говорит рейтинг ФИФА и какой, по их мнению, должна быть игра. Мы ответим на вопросы по ходу матча, а для этого нам нужны свобода и правильный настрой, мы должны успокоиться и быть готовыми себя проявить», — цитирует специалиста ESPN.
Вопреки ожиданиям, конголезцы не прижались к своим воротам и начали достаточно смело. А первая же осмысленная атака привела к голу. На седьмой минуте англичане допустили необъяснимый провал в обороне. После подачи справа Брайн Сипенга остался в одиночестве в чужой штрафной и спокойно пробил в ближний угол. Джордан Пикфорд среагировал, но не сумел выручить.
Пропустив, британцы долго не могли прийти в себя. Они перекатывали мяч поперёк поля без попыток обострения. А Гарри Кейн вовсе растворился. Лишь после паузы на перерыв удалось прибавить. Подопечные Тухеля пытались раскачать чужую оборону через правый фланг, но нанесли первый удар лишь на 30-й минуте, что стало для них худшим показателем с 1966-го.
Зато потом моменты посыпались как из рога изобилия. Но выше всяких похвал действовал Лионель Мпаси-Нзо. Сначала он среагировал на выстрел Джуда Беллингема головой в упор. А в компенсированное время выручил в идентичном эпизоде. А когда и вратарь был бессилен после удара Маркуса Рашфорда в пустой угол, его на линии подстраховал партнёр. Правда, и соперники чуть не удвоили преимущество. Аарон Ван-Биссака чудом угодил в штангу после прострела справа и удачного рикошета.
Вдобавок у «Трёх львов» были поводы для недовольства Адхамом Махадме, который не назначил сразу два пенальти. Сперва судья не отреагировал на попадание мяча в руку конголезца, а потом посчитал, что Мпаси-Нзо не сбивал Кейна в штрафной, а форвард допустил симуляцию.
Во втором тайме британцы повели осаду владений Мпаси-Нзо с новыми силами. Не успели футболисты вернуться на поле, как Рашфорд ворвался в штрафную с левого фланга и не попал в ближний угол. Следом очередной невероятный сейв совершил вратарь, умудрившийся среагировать на неожиданный удар Беллингема с рикошетом от ноги соперника.
После этого игра успокоилась. Конголезцы оборонялись, в полном составе расположившись на своей половине и не оставляя свободных зон. Тухель отреагировал двойной заменой и освежил фланги, выпустив Букайо Сака и Энтони Гордона. Однако это помогло не сразу.
Зато пауза на водопой, как часто бывает на текущем турнире, полностью изменила ход игры. Англичане, переведя дух, организовали финальный штурм. И очень быстро восстановили равновесие. Причём отличился до того незаметный Кейн. Воспользовавшись аккуратным набросом Гордона слева, он головой отправил снаряд в противоход Мпаси-Нзо. Лионель и здесь был близок к тому, чтобы спасти партнёров, и дотянулся до мяча, но тот от его рук залетел в сетку.
К чести «леопардов», пропустив, они не прижались к воротам, а сами попытались пойти вперёд. Но Кейна было уже не остановить. На 86-й минуте он поставил точку. Началось всё с выхода один на один незадачливого Беллингема, однако Мпаси-Нзо парировал выстрел в ближний угол. Далее мяч подхватил свежий Гордон и нашёл в штрафной Кейна. А тот вколотил снаряд в ближнюю девятку без шансов для голкипера.
Оформив дубль, нападающий «Баварии» с пятью голами догнал в гонке бомбардиров турнира Эрлинга Холанда. Они уступают лишь Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, в активе которых значится по шесть. Попутно он сравнялся с Жюстом Фонтэном по количеству голов на первенствах планеты — по 12. А британцы не только с огромным трудом шагнули в ⅛ финала, но и впервые за 60 лет одержали победу в матче ЧМ, по ходу которого уступали.
Gettyimages.ru.
© Robbie Jay Barratt.
Голы Киньонеса и Хименеса и удаление Инкапье.
К сборной Мексики в преддверии плей-офф был прикован особый интерес. Она, хотя и получила не самых сильных соперников, набрала 100% очков на групповом этапе и ни разу не пропустила. Однако в 1/16 финала предстояло сойтись с достаточно крепкими оппонентами в лице эквадорцев, которые пробились дальше благодаря победе над немцами. Саму встречу омрачили погодные условия. Незадолго до стартового свистка неподалёку от стадиона «Ацтека» пошёл сильный дождь, и было объявлено штормовое предупреждение. Из-за этого начало задержали на час.
Однако на хозяевах произошедшее не сказалось никак. В дебюте они прижали латиноамериканцев к воротам и проводили одну быструю атаку за другой. В самом начале счёт едва не открыл Рауль Хименес, но его удару головой в упор не хватило немного точности.
В итоге давление достаточно быстро принесло свои плоды. На 22-й минуте третьим голом на турнире отметился Хулиан Киньонес. После паса Роберто Альварадо со своей половины он совершил рейд по левому флангу, ворвался в штрафную и из-под защитника точно пробил в ближний угол. А по истечении часа подопечные Хавьера Агирре удвоили преимущество. На этот раз Хоэль Ордоньес ошибся на ровном месте. Всё тот же Киньонес подхватил мяч и отдал результативный пас на Хименеса. Эквадорцы же нанесли первый удар в створ лишь незадолго до перерыва.
Во втором тайме мексиканцы спокойно действовали на удержание и практически ничего не позволили создать оппонентам. Более того, защитник «Локомотива» Сесар Монтес мог довести дело до разгрома, но с его выстрелом после подачи углового справился Эрнан Галиндес. В концовке же у гостей откровенно сдали нервы, и они принялись допускать грубые фолы один за другим. А Пьеро Инкапье вовсе получил красную карточку. Он что-то сказал визави, прикрыв рот рукой, что запрещено новыми правилами. Судья изучил повтор и удалил его.
Таким образом, трёхцветные впервые с 1986-го преодолели раунд плей-офф на первенстве планеты. Обращает на себя внимание и тот факт, что они стали лишь третьей сборной в истории, одержавшей четыре сухие победы подряд со старта мундиаля. Ранее подобное удавалось Бразилии в 1986-м и Италии в 1990-м. Но обе не сумели взять титул.
Эквадорцы же отчасти списали неудачу на поведение местных болельщиков и подали жалобу в ФИФА. В заявлении футбольной федерации страны (FEF) говорится, что в ночь перед встречей фанаты собрались возле отеля, в котором расположился коллектив, громко шумели и не позволили спортсменам выспаться.
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© Martín Fonseca.