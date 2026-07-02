TN Nova: в Чехии произошла крупнейшая эпидемия чесотки за последние 30 лет

В Чехии произошла крупнейшая эпидемия чесотки за последние 30 лет, скончались четыре человека, сообщает TN Nova.
«По данным Национального института здравоохранения, только с начала года заразилось более 7 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в материале.
Уточняется, что от заболевания скончались четверо пожилых людей.
Телеканал отмечает, что чесотка чаще всего распространяется среди молодёжи и пожилых людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача опасных лихорадок, несвойственных для страны, не допускается на территории России.
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