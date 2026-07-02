Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TN Nova: в Чехии произошла крупнейшая эпидемия чесотки за последние 30 лет

В Чехии произошла крупнейшая эпидемия чесотки за последние 30 лет, скончались четыре человека, сообщает TN Nova.

В Чехии произошла крупнейшая эпидемия чесотки за последние 30 лет, скончались четыре человека, сообщает TN Nova.

«По данным Национального института здравоохранения, только с начала года заразилось более 7 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в материале.

Уточняется, что от заболевания скончались четверо пожилых людей.

Телеканал отмечает, что чесотка чаще всего распространяется среди молодёжи и пожилых людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача опасных лихорадок, несвойственных для страны, не допускается на территории России.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше