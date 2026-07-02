Свищёв призвал наказать Португалию за недопуск российских батутистов

«Однозначно, решение не допустить наших батутистов с национальной символикой — это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. То есть к большинству гимнастического сообщества. Если решение о допуске наших спортсменов было принято, значит, страны должны это принимать и выполнять решение федерации вне зависимости от того, нравится им это или нет», — сказал Свищёв РИА Новости.