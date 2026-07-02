Свищёв призвал наказать Португалию за недопуск российских батутистов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв раскритиковал решение властей Португалии не допустить российских батутистов к участию в этапе Кубка мира с национальной символикой.
Ранее сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвёртом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции местных властей относительно допуска российских спортсменов с национальной символикой.
«Однозначно, решение не допустить наших батутистов с национальной символикой — это неуважение не только к России, а неуважение к тем решениям, которые приняло большинство стран по допуску наших спортсменов. То есть к большинству гимнастического сообщества. Если решение о допуске наших спортсменов было принято, значит, страны должны это принимать и выполнять решение федерации вне зависимости от того, нравится им это или нет», — сказал Свищёв РИА Новости.
Он также выразил недоумение тем, что отдельные европейские страны ставят политические соображения выше решений международных спортивных организаций. Свищёв отметил, что государствам, не готовым исполнять решения международной федерации, не следует претендовать на проведение её соревнований. По словам депутата, даже если заявка была подана до изменения правил допуска, у организаторов остаётся возможность отказаться от турнира, чтобы передать его стране, которая готова соблюдать требования федерации и обеспечивать равные условия для всех участников.
Свищёв заявил, что считает действия Португалии неспортивными. По его мнению, Международная федерация гимнастики не должна оставлять эту ситуацию без внимания, а в отношении страны должны быть приняты соответствующие меры.
«Либо это штраф, либо отмена соревнований и запрет на проведение турниров в стране на достаточно длительный период», — резюмировал он.
Ранее ФГР сообщила, что решения World Gymnastics должны исполняться независимо от внешнего давления.