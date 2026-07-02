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МИД Абхазии: Грузия препятствует соглашению о неприменении военной силы

Сухум не видит альтернативы мирному разрешению всех вопросов, отметил министр иностранных дел республики Олег Барциц.

СУХУМ, 2 июля. /ТАСС/. Грузия делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении соглашения о неприменении военной силы, Абхазия не видит альтернативы мирному разрешению всех вопросов. Об этом заявил в эфире абхазского телевидения по итогам 67-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

«Грузия делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении самой главной нашей цели — в заключении соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона не допускает альтернативы мирному, конструктивному разрешению всех существующих между нашими странами вопросов. Этот подход совершенно оправдан, основан на нашей историко-правовой базе и на сложившихся реалиях. В регионе Южного Кавказа сложился определенный статус-кво, и с этим мы призываем считаться всех участников [Женевских] дискуссий», — сказал Барциц.

По словам главы МИД, позиция Грузии «как всегда отличалась отходом от сложившихся историко-правовых и политических реалий», грузинская сторона «продолжает утверждать, что Абхазия находится под оккупацией со стороны Российской Федерации и тем самым делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении соглашения о неприменении силы».

«Мы же ставим вопрос абсолютно аргументировано: Республика Абхазия и Республика Южная Осетия — два суверенных независимых государства, которые соседствуют с Грузией. И с этими реалиями придется считаться всем. Точно такую же позицию занимает и Россия», — сказал глава МИД.

Помимо вопросов безопасности, по словам Барцица, в ходе прошедших дискуссий обсуждались и другие вопросы, представляющие серьезный интерес для Абхазии. «Это вопросы внешней мобильности, документов, которые бы позволили гражданам Абхазии перемещаться по миру, реализовывать свои абсолютно законные и важные права на свободу передвижения», — сказал министр. Он выразил сожаление, что позиция Грузии и в этих вопросах не отличается конструктивизмом.

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