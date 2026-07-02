«Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме, — обратил внимание дипломат в контексте недавней серии “криминальных разборок” в странах ЕС. — Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией».