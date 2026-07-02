МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Европейцы сами вырастили монстра в виде киевского режима, который теперь «разворачивается в их доме» и создает проблемы, и им придется поплатиться за эту угрозу, вскормленную исключительно ради борьбы с РФ. На это в комментарии «Известиям» указал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме, — обратил внимание дипломат в контексте недавней серии “криминальных разборок” в странах ЕС. — Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией».
На этом фоне Мирошник не исключил и риски для россиян, находящихся в Евросоюзе. «Под ударом могут оказаться наши граждане, которые находятся на той стороне, потенциально российская собственность, против которой [киевским режимом] могут быть применены террористические действия», — сказал он.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Трое пострадавших получили серьезные ранения. Телеканал BFMTV утверждал, что один из раненых — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. А в 2025 году уже в испанском населенном пункте Посуэло-де-Аларкон был убит украинский государственный и политический деятель Андрей Портнов.