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Комитет по управлению Газой рассмотрел планы по реконструкции и безопасности

На встрече с представителями Совета мира на Кипре также обсудили требования доноров.

НИКОСИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Палестинский комитет технократов, который займется вопросами управления сектором Газа, в ходе встреч с представителями Совета мира на Кипре рассмотрел планы реконструкции и обеспечения безопасности, а также требования доноров. Об этом говорится в заявлении комитета, которое размещено на странице Совета мира в X.

«В течение последних двух дней Национальный комитет по управлению сектором Газа (NCAG) провел серию рабочих встреч на Кипре с экспертами и членами Совета мира, офиса верховного представителя по Газе и Института Тони Блэра. Встречи были весьма продуктивными и были сосредоточены на следующем этапе наших усилий по облегчению страданий палестинского населения в секторе Газа», — сообщил комитет.

По его данным, участники встреч на Кипре «сосредоточились на том, что можно сделать немедленно», включая инициативы и проекты по облегчению положения в секторе. «Мы рассмотрели планы по реконструкции, безопасности и управлению, а также завершили разработку институциональных механизмов, которые обеспечат прозрачность и подотчетность, требуемые международными донорами. Мы привержены всеобъемлющему плану и готовы предпринять все необходимые шаги в координации с Советом мира и офисом верховного представителя, чтобы NCAG мог приступить к выполнению своих обязанностей, как только будут созданы соответствующие условия», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что встречи на Кипре «стали продолжением семинара, состоявшегося в Каире на прошлой неделе, 23−24 июня 2026 года, и вместе они являются частью более широкого процесса, призванного обеспечить всеми необходимыми инструментами для оказания помощи палестинскому населению Газы». Дальнейшие «шаги будут определены и объявлены в установленном порядке», уточнил NCAG.

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